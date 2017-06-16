Karacabey'de 2 kişi uyuşturucudan öldü

Bursa’nın Karacabey sentetik uyuşturucu bonzai kullandığı ileri sürülen 38 yaşındaki Ümmet Gedik ve 21 yaşındaki Onur Kocaboz, kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocaboz’un uyuşturucu kullanan iki arkadaşının tedavisi ise devam ediyor.

BONZAİ KULLANDI

Karacabey'in Hamidiye Mahallesi'nde annesine ait evin bodrumunda, iddiaya göre bonzai kullanan Ümmet Gedik fenalaştı. Oğlunun uyuşturucu kullandığını fark eden annenin sağlık ekiplerine bilgi vermesi üzerine Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan ve duran kalbi 2 kez çalıştırılan Ümmet Gedik, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak burada da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KURTARILAMADI

Karacabey’deki ikinci ölüm olayı ise Runguçpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde arkadaşları 16 yaşındaki Y.E.Y. ve 21 yaşındaki Ş.Ö. ile birlikte bonzai kullandığı iddia edilen Onur Kocaboz fenalaştı. Haber verilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahale ettiği genç kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde yalpan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SOKAKTA BAYGIN BULUNDU

Olay sonrası paniğe kapılarak kaçan 16 yaşındaki Y.E.Y. evinde, Ş.Ö. ise sokakta baygın halde bulundu. Hastanede tedavi alına alınan gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü iki ölümü olayıyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.





