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Karaciğer naklinde Türkiye’nin önemli başarısı

2000 yılından önce karaciğer nakli sayısı 20’yi geçmeyen Türkiye, canlı karaciğer nakli sıralamasında dünyada ilk sırada yer alıyor.

İHA | 18.10.2018 - 12:47..
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Karaciğer naklinde Türkiye’nin önemli başarısı

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği tarafından 12’inci kez 18-21 Ekim 2018 tarihlerinde Trabzon’da kongre düzenlenecek. Kongre öncesi bir otelde basın toplantısı düzenleyen Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Uluğ Eldegez, diyalize giren hastaların birçoğunun Karadeniz bölgesinden olduğunu belirterek, dünyada her diyaliz hastasının organ nakli adayı olarak kabul edildiğini söyledi.

Karaciğer naklinde Türkiye’nin önemli başarısı

ORGAN BAĞIŞI ÖNEMSENMELİ

10 Ekim 2018 tarihi itibariyle böbrek bekleyen hasta sayısının 22 bin 353 olduğunu kaydeden Eldegez, “Beyin ölümü bildirilen hasta sayısı bin 643 ama bunların bin 108’i organ vermeyi reddetmiş. Yalnız 454 tanesi organ vermeyi kabul etmiş. 70 bine yakın diyaliz hastası var bunlardan 22 bin 353’ü kadavradan organ bekleyen hastalar. Rakamlar maalesef bu şekilde. Bin 600’ün yarısını alabilseniz, 800 hasta bin 600 böbrek yapıyor. Organ bağışının önemini çok iyi vurgulamak gerekiyor” dedi.

Karaciğer naklinde Türkiye’nin önemli başarısı

AMAÇ BÖLGELERE İVME KAZANDIRMAK

Türkiye'de 77 börek, 43 karaciğer, 14 kalp ve 5 akciğer nakil merkezi olduğunu kaydeden Eldegez, "Karadeniz bölgesinde 5 nakil merkezi olmakta olup, sadece böbrek ve karaciğer nakli yapılmaktadır. Amaçlarımızdan biri de 2 senede bir düzenlediğimiz kongremizi her seferinde farklı Organ Nakil Merkezleri olan yerlerde düzenleyerek bölgeye bu konuda ivme kazandırmaktır" şeklinde konuştu.

Karaciğer naklinde Türkiye’nin önemli başarısı

TÜRKİYE KARACİĞER NAKLİNDE İLK SIRADA

Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat ise 2000 yılından önce Türkiye’de yıllık karaciğer nakli sayısının 15-20’leri geçmediğini dile getirerek, “Türkiye’de önemli bir atılım var. Batılı standartlarla aynı oranda organ bağışı yapabilmiş olsak, Türkiye’de karaciğer naklini canlıdan yapmaya ihtiyaç olmayacak. Türkiye’de yılda ortalama bin 500 karaciğer nakli yapıyoruz. Ama ağırlıklı canlı organ nakli yapıyoruz. Keşke kadavra olsa da, hiç canlıdan nakil yapmamış olsak. Dünyada en çok canlıdan karaciğer nakli yapan ülke Türkiye. 2016 yılında dünyada 3 bin 300 canlıdan nakil yapılmış bunun bini Türkiye’de olmuş. Bu konuda Türkiye’nin önü açık. Sayılarımız oldukça iyi. Artık dışarıdan Türkiye’ye hasta geliyor. Sağlık Bakanlığımızın altyapısı çok iyi” ifadelerini kullandı.

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