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Karadağ yeni cumhurbaşkanını seçiyor

Balkan ülkelerinden Karadağ'da halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek için TSİ 08.00'de açılan sandıklara giderek oy kullanmaya başladı.

AA | 15.04.2018 - 10:28..
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Ülkede 1'i kadın 7 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminde, 532 bin 599 kayıtlı seçmen yurt içi ve yurt dışında kurulan bin 214 sandıkta oylarını kullanabilecek.

Karadağ yeni cumhurbaşkanını seçiyor

HALK SANDIK BAŞINDA

Karadağ'da çok partili sisteme geçilen 1990 yılından sonra yedinci kez yapılan seçimde, Demokratik Sosyalist Parti (DPS) Genel Başkanı Milo Djukanovic, Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkan Yardımcısı Draginja Vuksanovic, Gerçek Karadağ Partisi (PCG) Genel Başkanı Marko Milacic, Adalet ve Barış Partisi (SPP) Genel Başkanı Hazbija Kalac, Sırp Koalisyonu adayı Dobrilo Dedeic, Pozitif Karadağ Partisi adayı Mladen Bojanic ve bağımsız aday Vasilije Milickovic ülkenin yeni cumhurbaşkanı olabilmek için yarışıyor.

Karadağ yeni cumhurbaşkanını seçiyor

CUMHURBAŞKANI SEÇİLİYOR

Oy kullanma işleminin TSİ 21.00'e kadar süreceği cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

Karadağ yeni cumhurbaşkanını seçiyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yılda bir yapıldığı Karadağ'da, bugün yapılan ilk turda hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda en çok oyu alan iki aday 14 gün sonra yapılacak ikinci turda yeniden yarışacak.

Karadağ'da 2003, 2008 ve 2013 yıllarında yapılan seçimleri kazanan mevcut cumhurbaşkanı Filip Vujanovic'in resmi görev süresi 20 Mayıs'ta sona erecek.



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