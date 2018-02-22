Kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan, gece yarısından sonra büyükelçilik binasına el bombası attıktan sonra üstündeki patlayıcıyı patlatarak intihar etti.

Saldırıda can ya da mal kaybı olmadı.

Karadağ'daki ABD büyükelçiliğine bombalı saldırı FOTO GALERİ

Karadağ hükümeti, yaptığı açıklamada gece yarısından yarım saat kadar sonra düzenlenen saldırı ile ilgili incelemelerin polis ve savcılık makamları tarafından sürdürüldüğünü belirtti.

BOMBAYI DUVARIN ÜZERİNDEN ATTI

Büyükelçilik Sözcüsü Jeff Adler de Karadağ medyasına yaptığı açıklamada saldırganın kimliğinin tespit edilmesi için polis ile iş birliği içinde çalıştıklarını aktardı.

Ülke medyasındaki haberlere göre saldırgan, el bombasını büyükelçilik duvarının üzerinden içeri attı.