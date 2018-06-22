Karadağ'dan Burak Özçivit'e çifte vatandaşlık teklifi

Yakışıklı oyuncumuz Burak Özçivit’in hayranı olan Karadağ Yargıtay Başkanı Vesna Medenica, oyuncuya ulaşmak için Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yardım istedi. Burak Özçivit’e bir türlü ulaşamayan Medenica, amacına ulaştı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı önce oyuncunun basın danışmanıyla iletişime geçti. Basın danışmanının aracılığıyla her iki isimde buluştu.

BURAK ÖZÇİVİT VATANDAŞIMIZ OLSUN

Buluşmada heyecanlı olan Vesna Medenica, Burak Özçivit’e ülke olarak çok hayran olduklarını anlattı. Birçok Türk’ün ülkesinin vatandaşlığını ve oturma iznini aldığını söyleyen Medenica, Burak Özçivit’e seve seve ülkesinin vatandaşlığını verebileceğini söyledi.