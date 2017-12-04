Karadeniz- Akdeniz Yolu projesinde çalışmalar sürüyor

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez 'Dereyolu' olarak gündeme getirilen Karadeniz Akdeniz Yolu'nun Projesi, 2'nci Abdülhamid tarafında Fransız mühendislere çizdirildi.

142 YILLIK RÜYA GERÇEK OLUYOR

142 yıllık rüya olan Karadeniz Akdeniz Yolu'nun ihalesi 2008 yılında yapıldı. Toplam bedeli 926 milyon TL olan projeye şu ana kadar 696 milyon TL harcama yapıldı. Orta ve Doğu Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak Karadeniz- Akdeniz Yolu Projesi, Ordu, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay ili sınırları içerisinden geçiyor.

İHRACAT KOLAYLAŞACAK

50 ilide dolaylı şekilde ilgilendiren projeyle Karadeniz'in kapıları İç Anadolu ve Akdeniz'e açılacak. Projeyle Ordu üzerinden Rusya ve Gürcistan gibi Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere de ihracat kolaylaşacak.

Toplam uzunluğu 818 kilometre olan projenin en önemli etabı da Ordu sınırları içerisinde bulunuyor. Ordu güzergahında Melet Irmağı boyunca 100 kilometrelik yolun 50 kilometrelik kısmı tamamlanarak asfaltlanıp trafiğe açıldı.

ORDU EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 'dereyolu' olarakta adlandırılan yol projesinin, Osmanlı'dan bu yana önemli hayallerden biri olduğunu söyledi. Özellikle İç Anadolu'dan ve Akdeniz bölgesinden bölgeye ihracatı kolaylaştıracak projenin Ordu ekonomisinide uçuracağını söyleyen Vali Yavuz, "Bu proje; Ordu'dan başlayıp Hatay'a kadar giden bir hat. 800 kilometreyi aşan bir hattan bahsediyoruz. İlimiz sınırlarında 100 kilometrelik bir alan. En zor kısmı da ilimiz sınırlarında yapılan alan. Şu ana kadar 50 kilometre bitirildi. Diğer etaplarda devam ediyor. İlimizdeki zorluk tünellerin çok fazla olması. 88 kilometrelik güzergah üzerinde 15.1 kilometre uzunluğunda 25 tane tek tip tünel, çok sayıda köprü, viyadük içeriyor. 25 tünelden şu ana kadar 23 tanesi tamamlanmış durumda. 2 tünelin inşaatı devam ediyor. Ayrıca 330 metre uzunluğunda 1 viyadük, 270 metre uzunluğunda 4 tane köprü inşaatı tamamlandı. 1 köprünün inşaatı devam ediyor."





2019 YILINDA TAMAMLANACAK

Vali Yavuz, projenin 2019 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, bu proje bitirildiğinde özellikle Ordu-Mesudiye hattında çok önemli bir rahatlamada görüleceğini anlatırken, "121 kilometrelik Ordu- Mesudiye hattıda 81 kilometreye düşmüş olacak. 2.5 saatlik Ordu-Mesudiye yolu 1 saate düşecek. Bu proje çok ciddi maliyeti olan bir proje. 2008 yılında başlayan projenin toplam maliyeti 926 milyon TL. Hükümetimizin, devletimizin ilimize, bölgemize kattığı çok önemli bir değer. Çok büyük bir yatırımı gerçekleştirmenin heyecanı içerisindeyiz. Ümit ediyorum ki 2019 yılında bu proje hayata geçecek ve böylelikle Ordu özellikle Karadeniz bölgesinde parlayan bir yıldız haline gelecektir" diye konuştu.