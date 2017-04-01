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Karadeniz dağlarında PKK'ya operasyon düzenleniyor

Giresun'un Yağlıdere ve Şebinkarahisar ilçelerinde PKK'ya karşı düzenlenen operasyon sürüyor.

01.04.2017 - 10:15
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Giresun Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanlığı, Şebinkarahisar Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve zırhlı araçların da katıldığı operasyonda, zorlu arazi ve iklim şartlarında keşif gözetleme ve arama faaliyetinin sürdürüldü.

Karadeniz dağlarında PKK'ya operasyon düzenleniyor

"OPERASYONLAR ARTIRILDI"

Giresun Valiliği bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Kış ayları boyunca aralıksız olarak operasyonlarına devam eden Giresun İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte bölücü terör örgütünün Karadeniz Bölgemize giriş- çıkışını engellemek, örgüt mensuplarınca gerçekleştirilebilecek, saldırı, sabotaj gibi olayları önlemek, örgüt mensuplarınca kullanılabileceği değerlendirilen geçiş güzergahlarında iz ve emare aramak, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla operasyonlarını artırmıştır." ifadelerine yer verildi.

Karadeniz dağlarında PKK'ya operasyon düzenleniyor

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