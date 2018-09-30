Karadeniz halkından PKK’ya karşı paletli devriye

Terörle mücadele yurt içi ve sınır ötesinde hız kesmeden sürüyor. Güvenlik güçleri kış yapılanması hazırlığında olan terör örgütü PKK’ya üst üste operasyonlar gerçekleştiriyor.

PKK’nın sızma ihtimaline karşı teyakkuz halindeki yerlerin başında olan Karadeniz bölgesinde Mehmetçik, örgüte ağır darbeler indirdi.

YAYLACILARA ERZAK BIRAKMAYIN UYARISI

Yaklaşan kış ayları nedeniyle, erzak sıkıntısı çekecek olan teröristlerin sığınma çabalarına karşı da özellikle yaylacılar uyarılıyor.

Güvenlik güçlerinin uyarıları doğrultusunda yaylacılar evlerde erzak bırakmamaya özen gösterdikleri gibi kendilerince de çeşitli önlemler geliştiriyorlar.

TERÖRİSTLERE KARŞI ÖNLEMLER ARTIRILDI

Geçtiğimiz yıllarda yaşananların ardından güvenlik güçleri ve vatandaş bu konuda daha da duyarlılık göstererek, teröristlerin bölgede barınma ihtimaline karşı hassas tedbirler alınıyor.

Karadeniz’de kış mevsiminde ziyaretçisi olmayan birçok yaylada, yaz sonu şehre inerken evlerde erzak bırakılmış olursa PKK’lıların bunlardan yararlanıyor. Bu nedenle yaylacıların aldıkları ilk tedbirlerden biri, yayla evlerinde erzak stoklarını sıfırlamak oldu.

Yine yayla evlerinin teröristler tarafından sığınma alanı olarak kullanılmasına karşı da vatandaşlar aldıkları önlemleri artırdı.

KARADENİZ HALKI GÜVENLİK GÜÇLERİYLE İŞ BİRLİĞİNDE

Yaylacılar, kış şartlarında bölgede tek ulaşım aracı haline gelen ve kendi imkânlarıyla temin ettikleri paletli arazi taşıtlarıyla hem yüksekte bulunan yerleşkelerde hem ıssız arazilerde sürekli arama-tarama faaliyetinde bulunuyor.

Paletli araçlarla devriye atan Karadeniz halkı, şüpheli bir durumla karşılaştığı vakit derhal güvenlik güçlerini durumdan haberdar ediyor.

TURİZMCİLER DE DESTEK VERİYOR

Karadeniz yaylaları, kışın yağan karın uzun süre toprakta kalması nedeniyle kış turizmi açısından da tercih edilen adresler arasında.

Teröristlere karşı önlem amacıyla engebeli arazide devriyeye çıkanlar arasında, kar araçlarıyla gezi turları düzenleyen turizmciler de bulunuyor.