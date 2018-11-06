Karadeniz hamsisi tezgahlarda

1 Eylül’de başlayan avlanma sezonunun ardından denizlere açılan balıkçıların yüzü palamut ile güldü. Sezon başlarında 5 TL’ye satılan ve günden düne fiyatları değişkenlik gösteren palamut balığı, hem balıkçıları hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Yaklaşık 1 aydır tezgahlarda satılan Marmara hamsisinin yerini ise Karadeniz hamsisi almaya başladı.

10 GÜNDÜR AVLANIYOR

Balıkçıların, Zonguldak taraflarında avlanmaya başladıkları hamsi tezgahlardaki yerlerini aldı. Şu an orta boyutlarda olan hamsinin kilosu ise 10 TL’den satışa sunuluyor. Balıkçılar, Karadeniz hamsisinin yaklaşık 10 gündür avlandığına dikkat çekerek, vatandaşların ilgi gösterdiğini belirtiyor.

"KARADENİZ HAMSİSİZ KALAMAZ"

Ordu’da balıkçılık yapan Aydın Ceylan, bu yıl balıkçıların yüzünün palamut ile güldüğünü, hamsi balığından da umutlu olduklarını aktardı. Ceylan, “Karadeniz’de yaklaşık 15 gündür hamsi var. Şu an boyut olarak orta bir hamsi, ne küçük ne de büyük. Boyutu kurtarıyor ama az miktarda çıkıyor. Çünkü denizlerde palamut ve çinakop çok olduğu için pek fazla gelmiyor. Palamut ve çinekopun yemi hamsi olduğu için şuan pek avlanılmıyor. Palamut balığından çok güzel avcılık yapıldı. Bu sene herkesin yüzü palamut ile güldü. Hamsiden de bir umut görünüyor. Ne kadar sürer bilemiyoruz ama Karadeniz hamsisiz kalmaz. Karadeniz hamsisi daha yağlı ve lezzetli olduğu için daha çok tercih ediliyor” dedi.

"KARADENİZ HAMSİSİNE RAĞBET ÇOK"

Balıkçılardan Aziz Ceylan ise şu an 10 TL’den satışa sunulan hamsinin, Zonguldak taraflarında avlandığını ve bol çıktığı sürece daha da uygun olacağına dikkat çekerek, “Karadeniz’de hamsi yaklaşık 10 gündür çıkmaya başladı. Şu anda Zonguldak Ereğli taraflarında avcılık var. Yavaş yavaş inşallah bu taraflara doğru ilerliyor. Karadeniz hamsisine rağbet çok. Hem hamsiler düzgün. Bu hamsilerin şu anda boyu kurtarıyor. Bu hamsi inşallah bu sene bol olursa, hem kayıkçıların, hem komisyoncuların hem de esnafın yüzü güler. Hamsinin fiyatı şuanda 10 TL’den satışa sunuldu. İnşallah bol olduğu zamanda ha da düşer. Amacımız fiyatların yüksek olmaması ve hamsinin bu zamanda bu şekilde çıkması. Denizlerde ince balıkların kontrolü yapılmalı ve hamsi balığına yasak gelmemesi lazım. Hamsiye yasak gelirse, bizim de sonumuzun geldiği demektir” şeklinde konuştu.