taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.861
USD
3,8628
EURO
4,7772
ALTIN
164,46
PETR
64,7700

Karadeniz sahil yolu, çöp deposu oldu

Karadeniz kıyısına dökülen çöpler nedeniyle bölgede çevre kirliliği meydana geldi.

DHA | 14.03.2018 - 11:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Artvin'in sahil ilçelerinde katı atık depolama alanlarının olmaması nedeniyle sorun yaşanıyor.

Arhavi ilçesinde mahalle ve köylerden toplanan çöpler de, ilçe girişine 5 kilometre mesafede Karadeniz sahil yolu kenarındaki eski taş ocağının bulunduğu alana depolanıyor.

KÖTÜ KOKU YAYILIYOR

Hopa ilçesinde de benzer durum yaşanıyor. Köy ve mahallelerden toplanan çöpler ilçeye 2 kilometre mesafede yol kenarına dökülüyor. Her iki alanda örülen duvarla Karadeniz sahil yolundan gelip geçenlerin göremediği çöp birikintilerinden etrafa kötü koku yayılıyor.

Karadeniz sahil yolu, çöp deposu oldu

Çevre halkı, etrafa yayılan kötü kokuya çözüm bulunmasını istedi. Bölgeden araçları ile gelip geçenler ve sahilde yürüyüş yapanlar kokudan rahatsız olduklarını belirterek uygulamadan vazgeçilmesini istedi.

Karadeniz sahil yolu, çöp deposu oldu

ÇÖP DAĞI OLUŞTU

Artvin’in Hopa ve Arhavi ilçelerinde 3 yıl önce meydana gelen sel ve heyelan sonrası bölgede adeta çöp dağı oluştu. Hopa İlçesi Çamlıkköy ve Fener mevkisi arasındaki dağın arka yamacında oluşturulan vahşi depolama alanına Hopa ve Arhavi'nin çöpleri yıllarca döküldü. Bölgede yaşanan sel sonrası taşan dereler, çöpleri yamaçtan sahile taşıdı, Karadeniz sahil yolu adeta çöp dağına döndü.

Karadeniz sahil yolu, çöp deposu oldu



Karadeniz sahil yolu, çöp deposu oldu



Karadeniz sahil yolu, çöp deposu oldu



Karadeniz sahil yolu, çöp deposu oldu



Karadeniz sahil yolu, çöp deposu oldu



Karadeniz sahil yolu, çöp deposu oldu



Karadeniz sahil yolu, çöp deposu oldu



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Otomobilin tavanında uyuşturucu bulundu
Denizli'de, şüphe üzerine durdurulan araçta 104 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Avrupa'ya denizden yasa dışı geçişler yüzde 97 azaldı
Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre, 2015 yılında Yunanistan tarafına 853 bin 650 olan düzensiz göçmen geçişi, 2017 yılı sonunda 28 bin 907'ye düştü.
Bilecik'te 93 tüp yılan zehri ele geçirildi
Bilecik'te yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen kobra yılanı zehirlerine el konuldu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Havalimanı hırsızlığına 9 yıla kadar hapis istemi
İtalya'dan Atatürk Havalimanı'na gelerek başka bir yolcuya ait valizi çaldığı iddiasıyla hakkında dava açılan turist için 9 yıla kadar hapis cezası istendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Roma çeyrek finalde

Roma çeyrek finalde

62
Stephen Hawking hayatını kaybetti

Stephen Hawking hayatını kaybetti

282
Stephen Hawking'e Allah'ın varlığı sorulmuştu

Stephen Hawking'e Allah'ın varlığı sorulmuştu

116
Kur'an-ı Kerim'e tuzakladıkları patlayıcıyla şehit ettiler

Kur'an-ı Kerim'e tuzakladıkları patlayıcıyla şehit ettiler

144
Albert Einstein kimdir

Albert Einstein kimdir

26
Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi

Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi

64
Prof. Dr. Kurşun, Şerif Hüseyin'in ihanetini anlattı

Prof. Dr. Kurşun, Şerif Hüseyin'in ihanetini anlattı

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM