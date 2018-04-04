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Karadeniz Vakfı'ndan satranca büyük destek

Sarıyer İstinye Karadeniz Vakfı İbrahim Cevahir Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen turnuvaya her yaştan 400 oyuncu katılım gösterdi.

Haber Merkezi | 04.04.2018 - 16:42..
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Karadeniz Vakfı Gençlik Spor Kulübü ve Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği birlikte bir satranç turnuvası düzenledi.

7'DEN 70'E 400 YARIŞMACI

Bu yarışmaya 7'den 70'e 400 yarışmacı katıldı. Sarıyer İstinye Karadeniz Vakfı İbrahim Cevahir Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen satranç turnuvasının açılışında konuşan Karadeniz Vakfı Gençlik Spor Kulübü ve Cevahir Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Cevahir, gençleri spor, sanatsal etkinlikler ve satranç oynamaya teşvik ederek, teknoloji bağımlılığına yol açan bilgisayar oyunlarından uzaklaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Karadeniz Vakfı'ndan satranca büyük destek

KUPA VE HEDİYELER VERİLDİ

Cevahir, Karadeniz Vakfı Gençlik Spor Kulübü olarak bünyelerinde her yaştan toplam 150 kişilik lisanslı satranç sporcusunun yer aldığını, vakıf bünyesinde verilen satranç kursu ile bu sayıyı daha arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

8, 10 ve 12 yaşından küçükler ile 12 yaşından büyükler olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilen turnuvaya 400 satranç sporcusu katıldı. Her kategoride dereceye 10 sporcu madalya, ilk 3'e giren sporcular kupa ve hediyeler kazandı. Turnuvaya katılan her sporcuya ayrıca katılım belgesi de verildi.

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