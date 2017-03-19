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Karadeniz'de doğalgaz ve petrol aranıyor

"Barbaros Hayrettin Paşa" isimli sismik arama gemisi, Karadeniz'de Samsun, Ordu ve Giresun açıklarında doğalgaz ve petrol arıyor.

19.03.2017 - 09:59
  1. Haberler
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Karadeniz'de doğalgaz ve petrol aranıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Türkiye Petrol leri Anonim Şirketi, Karadeniz'de doğalgaz ve Petrol arama çalışmalarına başladı.

Samsunport Limanı'na dün demir atan ve lojistik destek alan Barbaros Hayrettin Paşa gemisi, Samsun, Ordu ve Giresun açıklarında araştırma yapmak üzere faaliyete başladı.

Karadeniz'de doğalgaz ve petrol aranıyor

3 AY ARANACAK

Bölgede 3 ay çalışma yapılacağı bildirilen gemide, çoğu araştırmacı olmak üzere 44 mürettebat bulunuyor.

BAKAN ALBAYRAK AÇIKLAMIŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da geçtiğimiz günlerde katıldığı programda, hem Karadeniz hem de Akdeniz'de iki gemiyle nokta atışlarıyla doğalgaz ve Petrol arama çalışmalarının yapılacağını belirtmişti.

Bakan açıkladı: Akdeniz ve Karadeniz'de petrol aranacak VİDEO

Karadeniz'de doğalgaz ve petrol aranıyor

"NOKTA ATIŞI ARAMA"

Bakan Albayrak, "Ne kadar ararsanız o kadar bulursunuz. İki gemi hem Karadeniz hem Akdeniz'de doğalgaz ve Petrol arayacak. Nokta atışı arama, kuyu sondaj çalışmaları başlatacağız. Ne kadar ararsanız o kadar bulursunuz. Bir de bakmışız ki uzun yıllardır konuşulan bazı neticeleri sunmayı Cenab-ı Allah nasip eder." ifadelerini kullanmıştı.

Karadeniz'de doğalgaz ve petrol aranıyor

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