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Karadeniz'de gemi kazası

Rus savaş gemisi ile kargo gemisinin çarpışması sonucu denize düşen 45 Rus askeri kurtarıldı. 15 asker ise halen aranıyor.

27.04.2017 - 14:28
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Karadeniz'de gemi kazası

İstanbul Boğazı'nın 18 mil açığında Karadeniz'de Rus savaşa gemisi ile canlı hayvan yüklü kargo gemisi çarpıştı.

RUS ASKERLERİ DENİZ DÜŞTÜ

Kaza sonucu denize düşen 45 Rus askeri kurtarıldı. 15 Rus askeri ise aranıyor.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Filosu'na ait Liman isimli araştırma gemisi İstanbul Boğazı'nın 40 kilometre kuzeybatısında hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen Aşot-7 isimli bir başka gemiyle çarpıştı. Liman gemisinin mürettebatından kimsenin ölmediği ya da yaralanmadığı belirtildi. Reuters'ın haberine göre Rus gemisinden 78 personelin tahliye edildi.

Karadeniz'de gemi kazası

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