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Karadeniz'de Gürcü hamsisi de çare olmadı

Karadeniz'de bu yıl hamsinin az olması balıkçıyı da tüketiciyi de memnun etmedi. Gürcü hamsisi de ihtiyacı karşılayamadı.

23.01.2017 - 12:42
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hamsi

Karadeniz’de bu sezon ki hamsi avı ne balıkçıyı ne de tüketiciyi memnun etti. Trabzon Toptancı Balık Hali’ne bugün itibariyle hiç hamsi gelmezken, az miktarda istavrit, mezgit ve tirsi gibi balıklar yapılan mezat işlemiyle alıcılarını buldu.

EN VERİMSİZ SEZON

Gürcistan sularında da ince hamsi avlandığına dikkat çeken bir balıkçı, “Şu anda tekneler Gürcistan’da avlanıyorlar ancak ince hamsi tutuyorlar. Bir yaşında olan hamsiye dahi üreme fırsatı vermiyoruz. Önümüzdeki yıllar sıkıntılı geçebileceğini şimdiden söylemek istiyorum. Şu anda burada mezatta olan kıyı balığı. Halkın beklediği miktarda fazla balık yok. Bu sezon hamsi bakımından en verimsiz sezon diyebiliriz. Halkımız bundan sonra yetiştirilen balıklardan yani somon, levrek ve alabalık gibi balıkları yiyecektir” diye konuştu.

Karadeniz'de Gürcü hamsisi de çare olmadı

Karadeniz'de Gürcü hamsisi de çare olmadı

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