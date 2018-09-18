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Fındık bahçesinde muz yetiştiren Ordulu

Ulubey ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Halil Poyraz, fındık bahçesine diktiği muz ağaçlarından meyve almaya başladı.

İHA | 18.09.2018 - 09:44..
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İlçeye bağlı Uzun Mahmut Mahallesi’nde yalnız yaşayan Halil Poyraz, Karadeniz’in en önemli tarım ürünü olan fındık bahçelerine heves ederek muz ağacı dikti. 3 yıl önce diktiği ağaçların bakımı yapıp, gerekli gübrelemeyi yapınca meyvelerin olmaya başladığını anlayan Halil Poyraz, Karadeniz’de fındığın yanı sıra alternatif olarak çeşitli meyvelerin yetiştiğini aktardı.

65 MUZ GELİŞİYOR

Diktiği muz ağacının meyve vermeye başladığı söyleyen Poyraz, 65 tane muzun bu ağaçta gelişmekte olduğunu belirtti.

Fındık bahçesinde muz yetiştiren Ordulu

Diktiği muz ağaçlarının bir tanesinden oldukça verimli bir şekilde meyve alan Poyraz, zaman içerisinde bu verimin yükseleceğine inandığını ifade ederek, “Ben bu muz ağacına heves ettim. Başka bir yerden alıp diktikten sonra büyütmeye karar verdim. Mevsimler değişiyor, artık eskisi gibi kış mevsimi olmadığı için artık muz da yetişiyor. Vatandaşlar en azından bahçelerindeki boş alanlara yemek için dahi olsa muz eksin” dedi.

Fındık bahçesinde muz yetiştiren Ordulu

"İNSANLARA ÖRNEK OLACAĞIM"

Muzun yanı sıra bahçesinde çeşitli meyveler de yetiştiren Poyraz, “Her meyveyi yetiştirmeye çalışıyorum. İnsanlara örnek olacağım. Sadece mısır, buğday dikmekle olmaz. Ben muzu yaptım yetiştirdim ve oluyor” şeklinde konuştu.

Fındık bahçesinde muz yetiştiren Ordulu

Fındık bahçesinde muz yetiştiren Ordulu

Fındık bahçesinde muz yetiştiren Ordulu

Fındık bahçesinde muz yetiştiren Ordulu

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