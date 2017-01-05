Karadeniz'de PKK’nın kış üstlenmesine büyük darbe

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, PKK’nın sözde ‘Karadeniz Açılımı’ diye Karadeniz’de boy göstermeye çalıştığını belirterek, Ordu kırsalında ve yaylalarda kış üstlenmesi yapabileceği yerlere ilişkin güvenlik güçlerinin operasyonlar düzenlediğini söyledi.

Vali Balkanlıoğlu, "Geçen yıl bölgemizde aralarında sözde bölge sorumlularının da olduğu 9 PKK’lı terörist etsizi hale getirildi. Bununla ilgili ihbarda bulunan vatandaşa ödül verilecek. Kış mevsiminde de güvenlik güçlerimiz operasyonlarını sürdürüyor" dedi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLER

Ordu’nun Mesudiye İlçesi’ne bağlı Topçam Mahallesi kırsalında 31 Temmuz 2016'da bir grup PKK’lı teröristin güvenlik güçlerine kurduğu pusu sonucu 3 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

ÖDÜLLÜ PKK'LI YAKALANDI

Eylem yaparak bölgede kaçmaya çalışan teröristlere yönelik güvenlik güçleri tarafından Ordu-Giresun-Tokat ve Sivas sınır bölgesinde operasyon başlatıldı. 20 Ağustos 2016’da Gölköy kırsalındaki operasyonda 'Delil' kod adlı terörist Çağdaş Hasdemir etkisiz hale getirildi. 30 Eylül 2016’daki operasyonda ise aralarında sözde Karadeniz bölge sorumlusu olan 'Çektar' kod adlı 300 bin TL ödüllü 'gri' listeyle aranan Ali Fırat Yaşar’ın da bulunduğu 6 PKK’lı terörist Mesudiye- Koyulhisar sınır bölgesinde etkisiz hale getirildi.

Öldürülen teröristlerin üzerinde çıkan 8 kişinin olduğu fotoğrafta yer alan teröristlerden 'Ciwan Amed Brusk' kod adlı Selman Tiryaki, 18 Ekim 2016 tarihinde Erzincan kırsalından Tunceli’ye geçiş yapmak isterken etkisiz hale getirildi. 300 bin TL ödüllü 'gri' listeyle aranan 'Şiyar Mardin' kod adlı Hamdullah Zengin ise yaralı ele geçirildi. Bu iki teröristle birlikte geçen yıl, PKK’nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu’nda yer alan biri yaralı, 8'i ölü ele geçen 9 teröristen 5’inin 300 bin TL ödüllü 'gri' liste ile arandığı belirlendi.

İHBAR EDENLERE ÖDÜL VERİLECEK

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu kırsalında geçen yıl güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen 9 PKK’lı terörist arasında, sözde bölge sorumlularının da yer aldığını, bununla ilgili ihbarda bulunan vatandaşlara ödül verilmesi için ödül yönetmeliğinin işlediğini belirtti.

KOMANDOLAR -15 DERECEDE YAYLALARDA OPERASYON YAPIYOR

Ordu Mesudiye kırsalında ve yaylalarda Ordu Jandarma Alay Komutanlığı’na bağlı Mesudiye Asayiş Komando Bölük Komutanlığı komandoları tarafından eksi 15 derecede, yoğun karda PKK’nın kış üstlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.





























