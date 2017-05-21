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Karadeniz’de teröriste fotokapanlı önlem

Karadeniz'de yaban hayatını görüntülemek için ormanlara kurulan fotokapanların sayısının 3-4 kat artırılması planlandı.

21.05.2017 - 12:02
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Doğa Koruma  ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından Karadeniz’de Ordu, Giresun, Tokat, Trabzon, Artvin kırsalında yaban hayvanlarının tür tespiti ve popülasyonunun belirlenmesi amacıyla kurulan fotokapanlar aktif rol üstleniyor.

KARADENİZ'E SIZMAYA ÇALIŞAN PKK'LILARI GÖRÜNTÜLEYECEK

Harekete duyarlı olarak yüzlerce fotoğraf ve görüntü çekerek kaydeden fotokapanlar yaban hayatını 24 saat kaydederken, Tunceli üzerinden Karadeniz’e  sızmaya çalışan PKK’lı teröristlerin de korkulu rüyası olmaya başladı. Trabzon kırsalında bir grup PKK’lı teröristin fotokapan tarafından görüntülenmesi üzerine, Ordu ve Giresun’daki fotokapanlarında anlık takip edildiği belirtildi.

Karadeniz’de teröriste fotokapanlı önlem

SAYI 17'YE ÇIKARILACAK

DKMP Ordu Şube Müdürü Ali Hıdır, Ordu’da 4 fotokapanla yaban hayatının izlendiğini, bu sayıyı 17’ye çıkarmayı planladıklarını söyledi. Ormanlara kurulan fotokapanların yaban hayvanların tür tespiti ve popülasyonunu tespit amacıyla önem taşıdığını, Ordu- Giresun ormanlarında sıkça görüntülenmeye başlayan önemli hayvanlardan vaşakların da arttığını vurgulayan Ali Hıdır, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü olarak fotokapan sayısını bu yıl içerisinde ve önümüzdeki yıl, üç katına çıkarmayı planlıyoruz. Dolayısıyla fotokapan sayısını artırdığımızda envanter sayılarımızda net olarak ortaya çıkacak. Son zamanlarda fotokapanlarımıza takılan vaşak görüntüleri var. Geçmişte de var olduğunu biliyorduk ama görüntüsü ve tespiti elimizde yoktu. Onlarında gözle görülür seviyede insanlarla karşılaştığını görmekteyiz. Hayvanın yaşam alanına baktığımızda Ordu ve Giresun’un yüksek kesiminde bu hayvanlara rastlıyoruz. Özellikle arka kesimler dediğimiz Mesudiye, Şebinkarahisar açık kesimlerinde bunlar daha çok görülebilmekte. Kuzey yamaçların da da rastgelmek mümkün” dedi.

Karadeniz’de teröriste fotokapanlı önlem

VAŞAKLAR SAYILMAYA BAŞLADI

Fotokapanlarla görüntü alıp, Ordu ve Giresun ormanlarında görülen vaşakların sayılarının tespiti için dışkı vasıtasıyla sayıma başladıklarını da belirten Ali Hıdır, “Gözle görülmemesinin sebebi; vaşak gece avlandığı için gündüz rastgelmek mümkün değil. Tespitlerimiz, kendi fotokapanlarımızdan aldığımız görüntüler ve vatandaşlardan aldığımız ihbarlarda şunu tespit ettik. Artık vaşak, doğada popülasyon olarak kendini ispat etmiş, belli seviyeye ulaşmış, varlığını sürdürmekte. Çok rahatlıkla görüntü alıp takip edebiliyoruz, dışkıları vasıtasıyla sayım yapmaya da başladık” şeklinde konuştu.

Karadeniz’de teröriste fotokapanlı önlem

FOTOKAPANA YAKALANAN TERÖRİST HER YERDE ARANIYOR

Trabzon’un Maçka İlçesi’nde PKK’lı teröristler, Jandarma Uzman Çavuş Osman Gazi Çetingöz'ü şehit ederek kaçtığı ormanda yürürken fotokapan tarafından görüntülenmişti. Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgedeki operasyonlar devam ederken, Ordu ve Giresun’da da güvenlik güçlerinin kırsalda arazi arama-tarama faaliyeti yürüttüğü belirtildi.

Karadeniz’de teröriste fotokapanlı önlem


Karadeniz’de teröriste fotokapanlı önlem

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