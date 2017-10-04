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Karadeniz'de yaylalardaki kaçak yapılar yıkılıyor

Doğu Karadeniz'de yaylalarda tespit edilen kaçak yapıların yıkımları hızla devam ediyor.

04.10.2017 - 19:30
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Bölge turizmi açısından büyük önem taşıyan yaylaların doğal yapısının korunması amacıyla ilgili kurumlar tarafından çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamdaki çalışmalardan en önemlisi ise yaylalardaki kaçak yapılaşmanın önüne geçebilme amacını taşıyor.

YAYLALARIN DOĞAL YAPISI KORUNUYOR

Valilikler tarafından yaylalardaki kaçak yapılaşmanın tespitine ilişkin çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında oluşturulan komisyonun üyeleri, yaylalarda kaçak inşa edilen yapıları belirledi.

Karadeniz'de yaylalardaki kaçak yapılar yıkılıyor

Trabzon'da ekiplerin tespit ettiği ve bazıları 3-4 katlı olan kaçak yapıların yıkılması için çalışma başlatıldı. Kaçak yapıların yıkımları, ilgili komisyonlar gözetiminde gerçekleştiriliyor. Yılın 9 aylık döneminde 1 milyon 520 bin turistin ziyaret ettiği Trabzon'un yaylalarında da yıkımların başladığı kaydedildi.

Karadeniz'de yaylalardaki kaçak yapılar yıkılıyor

GİRESUN

Giresun'da ise Sisdağı, Kümbet, Bektaş, Kulakkaya gibi bilinen yaylaların yanı sıra Espiye ilçesi Karaovacık, Yağlıdere ilçesi Buları gibi yaylalarda da yöre halkı tarafından usülsüz yapılan bir çok yapı bulunuyor. Tespit edilen evlerin yıkımı için çalışmalara başlanırken, yıkım kararına bazı yöre sakinleri tarafından tepki gösteriliyor.

Karadeniz'de yaylalardaki kaçak yapılar yıkılıyor

GÜMÜŞHANE

Gümüşhanede şu ana kadar yaylalarında belirlenen 306 bina ile ilgili çalışmalar sürüyor.

ORDU

Ordu'nun yaylarında kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor. Aybastı ilçesinde ünlü Perşembe Yaylası'na bağlı 6 obada izinsiz yapılar belirlendi. Ayrıca Kabadüz ve Mesudiye ilçelerine bağlı yayla ve obalar da olmak üzere Ordu'da bu yılın ilk 9 aylık döneminde yaklaşık 50 yapının izinsiz yapıldığı tespit edildi. Kaçak yapıların yıkılması için çalışmalar yürütülüyor.

Karadeniz'de yaylalardaki kaçak yapılar yıkılıyor

RİZE

Rize'de daha önce tespit edilen yapıların yanı sıra 2017 yılında yapılan denetimlerde Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda 6 yapı tespit edilerek, haklarında işlem başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü denetimler neticesinde ise tespit edilen 11 yapı sahibi hakkında dava açıldı.

Öte yandan, bölgenin önemli turizm merkezi olan Ayder Yaylası'nda Çamlıhemşin Belediyesinin yaptığı denetimlerde 3 yapı hakkında tutanak tutularak durdurma kararı alındı.

Karadeniz'de yaylalardaki kaçak yapılar yıkılıyor

Karadeniz'de yaylalardaki kaçak yapılar yıkılıyor

Karadeniz'de yaylalardaki kaçak yapılar yıkılıyor

Karadeniz'de yaylalardaki kaçak yapılar yıkılıyor

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