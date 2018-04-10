Karadeniz'de yunus balığı ölümleri

Son 11 günlük periyotta Karadeniz sahilinde yunus ölümleri gözlemlendi. 31 Mart tarihinde Sinop açıklarında kıyıya vuran 32, 4 Nisan’da Samsun’da 4 ve 10 Nisan’da ise Giresun’da 1 yunus ölü şekilde bulundu.

AĞLARA TAKILIYORLAR

Yunus ölümleri konusunda açıklama yapan Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, “Türkiye’de yunus avcılığı 80’li yıllarda yasaklandı. Yunusların ölüm sebepleri büyük ihtimalle şu anda bölgemizde kalkan avları yapılıyor ve yunuslarda bu ağlara takılıyorlar. Tabi ağa takılan yunus bir süre sonra direncini kaybederek ölüyor. Kalkan ağları ise denizlerimizde yaklaşık 1 hafta ile 10 gün arasında kalıyor. Balıkçılarımızda bu ağları çekerken haliyle yunusları ölü olarak buluyor ve ağdan çıkartılan yunus denize atılıyor ve bu şekilde bir süre sonra karaya vuruyor” dedi.