taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.296
USD
4,1088
EURO
5,0647
ALTIN
176,71
PETR
70,6300

Karadeniz'de yunus balığı ölümleri

Karadeniz'de 31 Mart ile 10 Nisan arasında geçen 11 günde 37 yunus balığı ölü olarak kıyıya vurdu.

İHA | 10.04.2018 - 19:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Son 11 günlük periyotta Karadeniz sahilinde yunus ölümleri gözlemlendi. 31 Mart tarihinde Sinop açıklarında kıyıya vuran 32, 4 Nisan’da Samsun’da 4 ve 10 Nisan’da ise Giresun’da 1 yunus ölü şekilde bulundu.

AĞLARA TAKILIYORLAR

Yunus ölümleri konusunda açıklama yapan Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, “Türkiye’de yunus avcılığı 80’li yıllarda yasaklandı. Yunusların ölüm sebepleri büyük ihtimalle şu anda bölgemizde kalkan avları yapılıyor ve yunuslarda bu ağlara takılıyorlar. Tabi ağa takılan yunus bir süre sonra direncini kaybederek ölüyor. Kalkan ağları ise denizlerimizde yaklaşık 1 hafta ile 10 gün arasında kalıyor. Balıkçılarımızda bu ağları çekerken haliyle yunusları ölü olarak buluyor ve ağdan çıkartılan yunus denize atılıyor ve bu şekilde bir süre sonra karaya vuruyor” dedi.

Karadeniz'de yunus balığı ölümleri

Karadeniz'de yunus balığı ölümleri

Karadeniz'de yunus balığı ölümleri

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Pendik'te gecekondular SHP döneminde yapıldı
CHP Genel Başkanı, partisinin grup toplantısında Çınardere'deki gecekondulara tapu dağıtacağını söyledi. İşin trajikomik tarafı söz konusu gecekondular 1984-1994 yıllarında SHP'nin döneminde yapıldı.
Cumhurbaşkanı'ndan petrol zenginlerine çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslüman ülkeler salt zekatlarını tespit edip bu fakir, garip ülkelere verseler dünyada herhalde fakir kalmaz." açıklamalarında bulundu.
Bodrum 4,8 ile sallandı
Bodrum açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ByLock adını 'Bruce Wayne' koyan sanığa 7 yıl 6 ay hapis
Adana'da ByLock'taki kullanıcı adının çizgi roman kahramanı Batman karakterinin gizli kimliği olan "Bruce Wayne" olduğu tespit edilen sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'deizm' sorusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'deizm' sorusu

158
50 muhtar İspanya’nın Endülüs bölgesine gitti

50 muhtar İspanya’nın Endülüs bölgesine gitti

189
Cudi'de öldürülen teröristlerin son hali

Cudi'de öldürülen teröristlerin son hali

133
Lufthansa krizde

Lufthansa krizde

68
Fatih Terim'in 11 haftalık karnesi

Fatih Terim'in 11 haftalık karnesi

154
MİT Gabon'daki 3 FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdi

MİT Gabon'daki 3 FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdi

123
BMGK'da gergin Suriye toplantısı

BMGK'da gergin Suriye toplantısı

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM