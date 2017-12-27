taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.057
USD
3,8227
EURO
4,5422
ALTIN
157,98
PETR
66,6700

Karadeniz'deki hamsi bolluğu fiyatlara yansıdı

Hamsinin Karadeniz'de yeniden bollaşması, fiyatının ucuzlamasına vesile oldu.

AA | 27.12.2017 - 12:53..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Edirne balık pazarındaki balıkçılardan Feridun Bisteren, bu sezon hamsinin bol olduğunu söyledi. Vatandaşların ucuzlayan hamsiye ilgi gösterdiğini belirten Bisteren, "Halkımızın en çok sevdiği balıkların başında gelen hamsinin fiyatı 15 liraya düştü. Sezon başından beri hamsi çok pahalıydı. Havaların iyi gitmesi. Balıkçıların bol hamsi yakalaması fiyatın da düşmesinde etken. Satışlar çok iyi. İnşallah böyle devam eder." dedi.

Karadeniz'deki hamsi bolluğu fiyatlara yansıdı

"FİYATLAR DAHA DA DÜŞECEK"

Balıkçı Hamza Köksoy da Karadeniz'de hamsinin bollaştığını ve fiyatların daha da düşmesini beklediklerini dile getirdi.

Tezgahlarda hamsi bereketi yaşandığını anlatan Köksoy "Hamsinin fiyatı yüzde 50'nin üzerinde düştü. Tezgahlar hamsiyle doldu. Şu anda kilosunu 15 liradan sunuyoruz. Ben daha da düşeceğini tahmin ediyorum. Sezonunu ikinci yarısı balıkçılar için daha iyi olacak." diye konuştu.

Vatandaşlardan Mustafa Yıldırım ise hamsiyi severek tükettiklerini söyledi. Fiyatların daha da düşmesini beklediklerini aktaran Yıldırım, balığın hem sağlıklı hem ekonomik bir besin maddesi olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Altın fiyatları
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 158 lira, cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1.057 lira oldu.
2017'de paraya para demediler
Dünyanın en zengin 500 kişisi, 4,4 trilyon dolar olan servetini bu yıl sonu itibariyle 5,3 trilyon dolara çıkardı.
Yılbaşı biletleri tükenmek üzere
Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişi için bastırdığı biletlerin yaklaşık yüzde 99'u satıldı.
Sanayinin 2016'da üretimden satışları 1 trilyon lirayı geçti
Türkiye genelinde sanayinin üretimden yapılan satışları 2016 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 9.3 artışla 1 trilyon 45 milyar 754 milyon liraya yükseldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbakan Yıldırım'ın S.Arabistan ziyareti öncesi konuştu

Başbakan Yıldırım'ın S.Arabistan ziyareti öncesi konuştu

175
Samir Nasri Antalya'dan kaçtı

Samir Nasri Antalya'dan kaçtı

31
Türkiye, 4 adet S-400 bataryasını satın aldı

Türkiye, 4 adet S-400 bataryasını satın aldı

197
Sevakin askeri gemi bakım üssü olacak

Sevakin askeri gemi bakım üssü olacak

61
Gümüşhane'de astsubayın Rus ruleti ölümle bitti

Gümüşhane'de astsubayın Rus ruleti ölümle bitti

211
CHP'den Sevakin Adası çıkışı

CHP'den Sevakin Adası çıkışı

161
Chicago'da insanlar donma tehlikesiyle karşı karşıya

Chicago'da insanlar donma tehlikesiyle karşı karşıya

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM