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Karadeniz'den kartpostallık görüntüler

Karadeniz'de yeşilin ve mavinin birleştiği yaylalar, kış aylarında da ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

16.01.2017 - 10:29
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Günübirlik veya haftalık yayla gezileri ile Karadeniz’i gezmek isteyen doğaseverler Ordu-Giresun Havaalanından 1 saat 15 dakika gibi kısa bir sürede yaylalara çıkabiliyor.

Karadeniz'den kartpostallık görüntüler

YAYLALARDAKİ GÜZELLİK

Doğanın her anlamda kendisini hissettirdiği Karadeniz’de birçok tabiat alanın da içinde bulunduğu, Mavi Göl, Kuzalan Şelalesi’nin yanı sıra Kulakkaya Yaylası, Kümbet, Bektaş, Paşakonağı gibi birçok yayla kış aylarında cazibe merkezi haline gelmeye başladı.

Karadeniz'den kartpostallık görüntüler

Giresun yaylalarının kış turizmi için daha uygun olduğunu belirten Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal Beldesi Belediye Başkanı Abdullah Önal, "Yazın yayla şenlikleri oluyor, yayla sezonu 4-5 ay yoğun geçiyor ama yaz aylarında yayla hava iyi olduğunda güzel oluyor. Kışın ise bu yaz ayındaki duman olmayınca 4-5 ay boyunca açık ve berrak sadece birkaç gün belki fırtınalı ve sisli hava oluyor" dedi.

Karadeniz'den kartpostallık görüntüler

Karadeniz'den kartpostallık görüntüler

Karadeniz'den kartpostallık görüntüler

Karadeniz'den kartpostallık görüntüler

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