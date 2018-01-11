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Karadeniz'e 500 yavru kalkan bırakıldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun'dan Karadeniz'e 500 yavru kalkan bıraktı.

AA | 11.01.2018 - 00:09..
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Fakıbaba ve Demircan, balıkçı teknesiyle Karadeniz'e açıldı. Denizde gezinti yapan Fakıbaba ve Demircan daha sonra Trabzon Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından balık çeşitliliğini artırmak için üretilen 500 yavru kalkanı Karadeniz'e bıraktı.

Karadeniz'e 500 yavru kalkan bırakıldı

BAKAN FAKIBABA BALIKÇILARLA SOHBET ETTİ

Balıkları elleriyle tek tek bırakan Fakıbaba ve Demircan, ardından balıkçılarla sohbet etti.

Bakanlara, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı eşlik etti.

Karadeniz'e 500 yavru kalkan bırakıldı VİDEO

Karadeniz'e 500 yavru kalkan bırakıldı

Karadeniz'e 500 yavru kalkan bırakıldı

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Karadeniz'e 500 yavru kalkan bırakıldı

Karadeniz'e 500 yavru kalkan bırakıldı

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