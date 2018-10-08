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Karadeniz'e dalga formunda müze

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 50 milyon lira maliyetle yaptırılan Samsun Etnografya ve Arkeoloji Müzesi, dikkat çekiyor.

AA | 08.10.2018 - 14:21..
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Mimar Alişan Çakıroğlu ve Ilgın Avcı tarafından tasarlanan, bu yılki Ulusal Mimarlık Proje Ödülü'ne layık görülen projenin Atatürk Bulvarı'ndaki inşaat çalışmaları devam ediyor.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında ziyaretçilere kapılarını açacak müzede, yaklaşık 18 bin tarihi eser sergilenecek.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Adnan İpekdal, tamamlandığında Türkiye'nin sayılı, Karadeniz'in ise en büyük müzesi olacağını ifade etti.

Karadeniz'e dalga formunda müze

"ÖNEMLİ ÖZELLİKLERE SAHİP"

Adnan İpekdal, müzenin, barındırdığı özellikler bakımından ilgi çekeceğini ifade ederek, "Genel görünümünü seyrettiğimizde iki dalganın çarpışması şeklinde bir form ortaya çıkacak. Türkiye'de yapılan müzeler içinde de düzayak gezilebilecek müze anlamında önemli özelliklere sahip. Yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alan içinde kafeteryası ve lokantası gibi sosyal alanları dışında 500 kişilik konferans salonu bulunacak." dedi.

Karadeniz'e dalga formunda müze

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