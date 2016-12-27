taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.029
USD
3,5127
EURO
3,6730
ALTIN
128,00
PETR
55,0200

Karadeniz'e düşen Rus uçağının gövde parçaları bulundu

Karadeniz'e düşen Rus uçağının gövde parçaları bulundu Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın gövdesine ait parçaların bulunduğunu duyurdu.

AA | 27.12.2016 - 02:38
  1. Haberler
  2. Dünya

d

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Karadeniz'e düşen Rus uçağının gövdesine ait bir parçanın tespit edilerek, su yüzüne çıkartıldığını söyledi.

Moskova'da düzenlediği basın toplantısında arama çalışmalarına ilişkin bilgi veren Konaşenkov, uçağın yan gövde kaplamasına ait 3,5 x 4,5 ebadında bir parçanın denizden çıkartılarak, incelenmek üzere gerekli birime teslim edildiğini ifade etti.

ARAMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Konaşenkov, denizin altında uçağın kuyruk bölümü ile motora ait olduğu tahmin edilen parçaların bulunduğunu ve dalgıçlar tarafından incelendiğini duyurdu.
Savunma Bakanlığı verilerine göre, 24 saat devam eden arama kurtarma çalışmalarına 45 gemi, 15 sualtı gözlem aracı, 192 dalgıç ve 12 uçak ile 5 helikopter katılıyor.

PİLOTLAR UÇAĞI DENİZE İNDİRMEYE ÇALIŞMIŞ OLABİLİR

Öte yandan Tass ajansında yer alan haberde, uçağın pilotu Roman Volkov'un cesedinin su yüzeyine çıkartıldığı iddia edildi. Ayrıca, ulaşılan parçalar incelendiğinde pilotların uçağı denize indirmeye çalışmış olabileceği ileri sürüldü.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
El Bab'a muhalif savaşçılar takviye ediliyor

El Bab'a muhalif savaşçılar takviye ediliyor

47
İran'da motosikletli şov ölümle bitti

İran'da motosikletli şov ölümle bitti

8
Amerikalı komutandan DEAŞ açıklaması

Amerikalı komutandan DEAŞ açıklaması

22
Chelsea Bournemouth galibiyetiyle tarihe geçti

Chelsea Bournemouth galibiyetiyle tarihe geçti

1
Kütahya'da köpekler açlıktan birbirini yedi

Kütahya'da köpekler açlıktan birbirini yedi

23
S.Arabistan Kralı Selman'dan Halep için yardım kampanyası

S.Arabistan Kralı Selman'dan Halep için yardım kampanyası

39
Erciş Belediyesi'nde 17 iş makinesi göreve başladı

Erciş Belediyesi'nde 17 iş makinesi göreve başladı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM