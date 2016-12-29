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Karadeniz'e düşen Rus uçağıyla ilgili yeni iddia

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait uçağın, teknik arıza ve pilotaj hatasının birleşmesi sonucu düşmüş olabileceği iddia edildi.

AA | 29.12.2016 - 00:18
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Rusya Savunma Bakanlığına ait uçağın, teknik arıza ve  pilotaj hatasının birleşmesi sonucu  düşmüş olabileceği öne sürüldü.   Rus İnterfax haber ajansına konuşan soruşturma ekibinden bir yetkili,  kara kutudan elde edilen ilk verilerin, Tu-154'ün kalkışı sırasında sistem  arızası nedeniyle kanatlarda uçuş için yeterli kaldırma kuvveti oluşmadığını  gösterdiğini belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, "Aynı zamanda uçuş ekibinin  kritik durumda hatalı karar verdiğini düşünmek için nedenler de var. Kaza teknik  arıza ve insan faktörünün birleşmesiyle meydana gelmiş olabilir." diye konuştu. Rusya Savunma Bakanlığı da uçağın kara kutularının detaylı şekilde  incelendiğini ve resmi açıklamanın gelecek günlerde yapılacağını duyurdu.

Moskova'dan havalanan Tu-154 tipi uçağın Soçi'de yakıt ikmali yaptıktan sonra Suriye'ye gitmesi planlanıyordu. Uçak, Rusya'nın Suriye'deki Himeymim üssünde yeni yıl konseri vermek için giden koro üyelerini taşıyordu.

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