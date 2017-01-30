Karadeniz'in doğa harikası Mavi Göl

Doğal sodadan oluşan göl doğanın tüm renklerine ev sahipliği yapıyor. Yeşil ve mavi tonların hakim olduğu gölde karın beyazlığı da ayrı bir güzellik katarak görenleri kendine hayran bırakıyor.

KIŞIN AYRI GÜZEL

Giresun'daki Kuzalan Tabiat Park’ı ile birlikte Mavi Göl’ün de her geçen gün ziyaretçilerinin arttığını belirten Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Abdullah Önal, geçen yıl Kuzalan Tabiat Parkı’yla birlikte büyük patlama yapan ve ziyaretçi akınına uğrayan ‘Mavi Göl’ün kışın ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.