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Karadeniz'in gözdesi: Maçka

Doğu Karadeniz'in vazgeçilmez mirası olan Sümela Manastırı'nın bulunduğu Trabzon'un Maçka ilçesi, yeni turizm sezonunda da yıldızlığından bir şey kaybetmedi.

AA | 28.05.2018 - 14:41..
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Trabzon şehir merkezine 28 kilometre uzaklıkta yer alan, Sümela, Vazelon ve Kuştul manastırları gibi önemli yapılara, konak ve camilere ev sahipliği yapan Maçka'nın, yaylaları ve korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarıyla bölge ve ülke turizmine büyük bir katkısı var.

Doğal güzellikleriyle ünlü Maçka, 2 bin metre rakımdaki dağların eteklerine kadar ulaşan çam ormanları, daha yükseklerde yer alan yaylaları ve yöre halkınca "göze" olarak tabir edilen kaynak sularıyla da her yıl yerli ve yabancı turistleri kendine çekiyor.

Karadeniz'in gözdesi: Maçka

HER TÜRLÜ İHTİYACA HİZMET EDİYOR

Turistlere konaklama, akarsu kenarlarındaki restoranlarda yöresel yemekleri tatma, piknik ve doğa yürüyüşü yapma, tarihi mekanları ve doğal güzellikleri görme imkanı sunan Maçka, turizm yatırımlarıyla ön plana çıkıyor. Sümela Manastırı'nın tamirde olması da turisti Maçka'ya getirmekten caydırmıyor.

Turizme dönük yeni alternatifler ve yatırımlarla da göz dolduran ilçede, tamamlanan seyir teraslarıyla ziyaretçilerin doğanın güzelliklerini farklı bir açıdan keşfetme imkanı var.

''DAĞ VE YAYLA TURİZMİNE AĞIRLIK VERECEĞİZ''

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maçka'nın tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra doğası ile önemli bir turizm merkezi olduğunu söyledi.

Bölgeye gelen turistlerin Maçka'ya yoğun ilgi gösterdiklerini vurgulayan Koçhan, "Hedefimiz, yaptığımız çalışmalarla yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır. Bu yıl özellikle alternatif seçeneklerle dağ ve yayla turizmine ağırlık vererek, turizmin daha da gelişmesi için katkı sağlayacağız." dedi.

Karadeniz'in gözdesi: Maçka

Maçka, üç seyir terasıyla da ziyaretçilerine doğanın güzelliklerini farklı bir açıdan keşfetme imkanı sağlarken, özellikle  "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Tepesi" seyir terası tam anlamıyla bitmemesine rağmen yoğun ilgi görüyor.

Karadeniz'in gözdesi: Maçka

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