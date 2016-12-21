Karadeniz'in virajları 2 mega projeyle aşılacak

Doğu Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan ana güzergahlardan biri olan 13 köprü ve 6 tünelden oluşan Dereli Yolu ile Eğribel Tüneli tamamlandığında sürücüler iç bölgelere ulaşımdaki virajlardan kurtulacak, daha konforlu yolculuk yapacak.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi ve Sivas ile ulaşımını sağlayan güzergah üzerinde faaliyete geçirilecek Dereli Yolu Projesi'nde çalışmalar sürdürülüyor. Uzunluğu yaklaşık 25 kilometre olan yolun 6,5 kilometresi bölünmüş olarak inşa edilecek.

Yol güzergahında toplam uzunlukları 5 kilometreyi bulan 6 tünel ile 1 kilometreyi bulan 13 köprü yer alıyor. Projenin toplam maliyeti ise 232 milyon lira. Şebinkarahisar ilçesinde, kış aylarında 1 metreyi aşan kar kalınlığı, tipi ve fırtına nedeniyle 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'ne inşa edilen Eğribel Tüneli'nin de tamamlanması, sürücüleri virajlı ve zor yollardan kurtaracak.

TÜNEL 2017'DE AÇILACAK

Giresun Valisi Hasan Karahan yaptığı açıklamada, "O da tamamlandığında Şebinkarahisar ve İç Anadolu’ya bağlanma anlamında ulaşım çok rahatlayacak. Kışın şu anda da Eğribel Geçidi'ni aşabilmek sıkıntılı. Bu korkular do ortadan kalkacak. Yaz, kış Karadeniz’den İç Anadolu’ya rahatlıkla ulaşım sağlanacak. Tünel 2017 yılında hizmete açılacak" ifadelerini kullandı.