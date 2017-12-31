Karadenizli Trump hayatını kaybetti

Trabzon'da özel hastanede bir süredir yatarak tedavi gören Abdullah Topçu (70), bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti.
Topçu'nun cenazesi, ailesi tarafından alınıp Görele ilçesine getirilerek bir hastanenin morguna konuldu.
Topçu'nun naaşı, ilçenin Karakeş köyünde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedilecek.
ESKİ BELEDİYE BAŞKANI
Abdullah Topçu, 2014 yılında kapanan Görele ilçesine bağlı Köprübaşı beldesinde 2004-2014 arasında belediye başkanlığı yapmıştı.
TRUMP'IN KOPYASI
Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından çevresinde ve sosyal medyada ilgi gören Topçu, "Yerli Trump" olarak adlandırılıyordu.