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Karagöl’e turist ilgisi: 'İnsanı dinlendiriyor'

Artvin’in Borçka ilçesindeki Karagöl, doğal güzelliğinin yanında, gökyüzünün küçük oyunlarıyla adeta bir renk şölenine dönüyor.

İHA | 23.06.2018 - 11:33..
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Borçka ilçe merkezine 27 kilometre mesafedeki Karagöl ile çevresindeki vadiler ve yaylalarda ortaya çıkan renk cümbüşü, şehrin ve iş yaşantısının stresinden uzaklaşıp, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenleri kendine çekiyor.

''İNSANI DİNLENDİRİYOR, HUZUR VERİYOR''

Türkiye’nin saklı cennetlerinden biri olarak gösterilen Karagöl, yöredeki diğer bazı göller gibi 1800’lü yılların başında meydana gelen heyelanda küçük bir derenin önünün toprak kütlesiyle kapanması sonucu oluştu. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler “Burada yaz mevsimini doya doya yaşıyoruz. Doğa insanı dinlendiriyor, insana huzur ve yaşama sevinci veriyor” derken, göle gelen ziyaretçileri karşılayan Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan ise ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.

Karagöl’e turist ilgisi: 'İnsanı dinlendiriyor'

Karagöl’e turist ilgisi: 'İnsanı dinlendiriyor'

Karagöl’e turist ilgisi: 'İnsanı dinlendiriyor'

Karagöl’e turist ilgisi: 'İnsanı dinlendiriyor'

Karagöl’e turist ilgisi: 'İnsanı dinlendiriyor'













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