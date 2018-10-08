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Karagöz Festivali'nin ikincisi düzenlenecek

Karagöz Derneği tarafından ikincisi düzenlenecek, İstanbul Karagöz Festivali'nin ev sahipliğini bu yıl İstanbul Rumeli Üniversitesi üstlenecek.

Haber Merkezi | 08.10.2018 - 12:50..
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Eğitim öğretimin yanı sıra kültür sanat faaliyetlerine de önem veren üniversite, bu yıl 15-16-17 Ekim tarihlerinde düzenlenecek İstanbul Karagöz Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

KARAGÖZ SANATI ÖĞRETİLECEK

UNESCO tarafından ‘Somut Olmayan Kültürel Mirasımız’ olarak tescil edilmiş Karagöz sanatını daha görünür kılmak ve tüm renklerini seyirci ile buluşturmak hedefiyle Karagöz Derneği tarafından iki yıldır düzenlenen festival kapsamında gösteriler, atölyeler, sergiler ve söyleşiler düzenlenecek, öğrencilere Karagöz sanatını öğretilecek.

Karagöz Festivali'nin ikincisi düzenlenecek

İKİ GÜN BOYUNCA ATÖLYE ÇALIŞMASI

Festivalin ilk gününde İstanbul Rumeli Üniversitesi Akın Akan Konferans salonunda Karagöz Festivali söyleşisi ve gösterisi gerçekleşecek. 16-17 Ekim'de ise Genç Karagözcüler atölye çalışmaları yapılacak.

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