Karagöz tarihine ışık tutan sergi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Tophane-i Amire Tek Kubbe Salonu’nda ziyarete açtığı sergi, adeta Karagöz tarihine ışık tutuyor. Dünyanın en zengin koleksiyonunu içeren sergide Karagöz oyunu da seyredilebiliyor.

ZENGİN KARAGÖZ KOLEKSİYONU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Karagöz oyunu karakter ve malzemelerinin yer aldığı özel koleksiyonunu sanatseverlerle buluşturdu. Dünyanın en zengin Karagöz koleksiyonuna sahip olan İBB’nin ilk kez düzenlediği sergide 400’e yakın farklı eser yer alıyor

RAMAZAN BİTİMİNE KADAR AÇIK

Türk Halk Edebiyatı’nın önemli miraslarından olan Karagöz oyunu özellikle Ramazan ayının vazgeçilmez kültür ögelerinden biri. Bu nedenle İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü, Ramazan ayı süresince açık olacak ‘Hayal ya da Gerçek- Şey Küşteri’den Hayali Küçük Ali’ye Karagöz’ sergisini açtı.

400 FARKLI ESER

Tophane-i Amire Tek Kubbe Salonu’ndaki sergi ilk açıldığı günden bugüne yoğun ilgi topluyor. Karagöz’e ait ilk eserin verildiği 1700’lü yıllardan bugüne kadar 400’e yakın farklı eser sergileniyor. Karagöz çizimlerinden o döneme ait saz, davul, tüfek, kostüm gibi çeşitli objeler de sergide mevcut.

KARAGÖZ OYUNLARI SEYREDİLEBİLİR

Karagöz oyunlarının üstadı olarak bilinen Hayali Küçük Ali’ye ait eserlerin tamamına yakınının yer aldığı sergide, üstadın kendi el çizimleri de bulunuyor. Ayrıca Hayali Küçük Ali’nin 1970’li yıllarda TRT’de yayınlanan Karagöz oyunları da salonda yer alan özel ekranlar aracılığıyla seyredilebilir.

ÜCRETSİZ OLARAK HİZMET VERİYOR

Bu sene ilk kez gerçekleştirilen sergininin önümüzdeki dönemlerde de sergilenmesi ve çeşitli yerlerde Karagöz oyunu oynatılması planlanıyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Tek Kubbe Salonu’ndaki sergi, pazartesi günleri hariç saat 10.00 ila 17.00 saatleri arasında, 16 Haziran’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık.