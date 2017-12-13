Karagümrük'te 5 ayda onlarca kez hırsızlık yaptılar

İstanbul'ın Fatih İlçesi'ndeki Karagümrük semtinde bir mahalleye son 5 ayda defalarca hırsızlık olayı yaşandı.
GAZLA İNSANLARI BAYILTIP EVLERİ SOYUYORLAR
Hırsızlık olaylarının 3'ü aynı eve yönelik yapıldı. Hırsızların evlere kapının altından bayıltıcı bir gaz sıkıp ev halkını bayılttıktan sonra kapıları patlatarak rahatça soyduğu tahmin ediliyor.
Elindekini avcundakini hırsızlara kaptıran mahalle sakinlerinin incelediği kamera kayıtlarında biri kız, 2 erkeğin evlere giriş çıkışı görüldü.
Karagümrük'e dadanan hırsızlar kamerada- VİDEO