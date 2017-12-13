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Karagümrük'te 5 ayda onlarca kez hırsızlık yaptılar

İstanbul Fatih'te bir mahallede 3 ayda 4 kez soygun yapan hırsızlar mahalledeki güvenlik kameralarına yakalandı.

Haber Merkezi | 13.12.2017 - 13:49..
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İstanbul'ın Fatih İlçesi'ndeki Karagümrük semtinde bir mahalleye son 5 ayda defalarca hırsızlık olayı yaşandı.

Karagümrük'te 5 ayda onlarca kez hırsızlık yaptılar

GAZLA İNSANLARI BAYILTIP EVLERİ SOYUYORLAR

Hırsızlık olaylarının 3'ü aynı eve yönelik yapıldı. Hırsızların evlere kapının altından bayıltıcı bir gaz sıkıp ev halkını bayılttıktan sonra kapıları patlatarak rahatça soyduğu tahmin ediliyor.

Karagümrük'te 5 ayda onlarca kez hırsızlık yaptılar

Elindekini avcundakini hırsızlara kaptıran mahalle sakinlerinin incelediği kamera kayıtlarında biri kız, 2 erkeğin evlere giriş çıkışı görüldü.

Karagümrük'e dadanan hırsızlar kamerada- VİDEO

Karagümrük'te 5 ayda onlarca kez hırsızlık yaptılar

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