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Karakola giden kadın, hırsızlıktan gözaltına alındı

Kocaeli'de bir fabrikadan inşaat malzemesi ve araç gereçleri çalan 2 kadından biri başka bir iş için gittiği polis merkezinde yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

İHA | 30.04.2018 - 17:20..
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Başiskele Sanayi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 kadın at arabası ile fabrikanın önüne geldi.

Etrafta kimsenin olmadığına emin olan kadınlar fabrikaya girerek, 200 kilo hurda demir malzeme, bin TL’lik kaynak makinesi, 3 bin 500 TL değerinde pres makinesi, 400 TL’lik dört ayaklı tezgah ve bin TL değerinde inşaat malzemesini alarak kayıplara karıştı.

Karakola giden kadın, hırsızlıktan gözaltına alındı

KENDİ KENDİNİ ELE VERDİ

Olayın ardından fabrika yetkililerinin şikayetçi olması üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

İncelenen güvenlik kameralarının sonucunda kadınların Ç.Ö. (33) ve F.Ö.(26) oldukları tespit edildi. Yapılan operasyon sonucu Ç.Ö. Başiskele Sanayi Mahallesi’nde gözaltına alındı.

Diğer şüpheli F.Ö. ise Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başka bir iş için geldiği esnada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan kadınlar Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Karakola giden kadın, hırsızlıktan gözaltına alındı


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