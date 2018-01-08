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Karaköy'de bir iş merkezinde yangın çıkıtı

Karaköy'de bir iş merkezinde çıkan yangın, paniğe neden oldu.

İHA | 08.01.2018 - 13:58..
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İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'ndeki Karaköy semtinde bulunan 6 katlı bir iş merkezinin 2. katında yangın çıktı.

Karaköy'de bir iş merkezinde yangın çıkıtı

MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

Çıkan yangın sonucu üst katlardaki ofislerde çalışanlar dumandan etkilendi. Panikleyerek camları kıran bazı çalışanlar, itfaiye merdiveni ile tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracı ile mahsur kalanları aşağı indirdi. Binadan tahliye edilenlere ilk müdahaleyi çevredeki esnaf, ayran vererek yaptı.

Karaköy'de bir iş merkezinde yangın çıkıtı

KISA DEVRE ŞÜPHESİ

İş merkezi görevlisi Nuri Kaya, "Birden dumanlar sardı ikinci katı. Yangın çıkmış. Herhalde kısa devre olmalı. Klima ünitesinden çıktığını söylüyor arkadaş. Merdivenlerden inenler oldu. Bazıları da panik yaptı camları kırdı." dedi.

Karaköy'de bir iş merkezinde yangın çıkıtı


Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, binadan duman tahliyesi yapıldı.

Karaköy'de bir iş merkezinde yangın çıkıtı


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