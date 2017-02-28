Karaköy'de hamama giden turistler taciz edildi

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Osman Cücen, Ahmet Kaya, İbrahim Kabak, ve Cafer Aktaş ile taciz edildiği iddia edilen şikayetçilerden Fransa vatandaşı Floriane Lissonde katıldı.

TURİSTLER ŞİKAYETÇİ OLDU

Duruşmada tercüman aracılığıyla beyanı alınan Lissonde, şikayetçi olduğunu belirterek, Türkiye’ye olaydan 7 gün önce 3 arkadaşıyla birlikte, üçüncü kez geldiğini ve olay günü rastgele bir hamama gittiklerini söyledi.

KADIN ERKEK KARIŞIK KULLANIN ÖNERİSİ

Gittikleri hamamda kendilerine, hamamı kadın erkek karışık olarak kullanabileceklerinin söylendiğini aktaran Lissonde, kız arkadaşıyla soyunma odasına geçip kıyafet değiştirdiklerini, üzerlerinde havlu olduğunu ve erkeklerin de başka bir kabine gittiğini aktardı.

GÖBEK TAŞINDA TACİZ

Daha önce hiç hamama gitmedikleri için içeriğini bilmediklerini kaydeden Lissonde, kabinde hamam çalışanlarından sanık İbrahim Kabak'ın, göbek taşında ise sanık Osman Cücen'in tacizine uğradığını, beden diliyle ve İngilizce olarak bu kişilere, rahatsız olduğunu ilettiğini ifade etti.

TAMAMEN SOYUNDURDULAR

Olaydan 2 gün sonra şikayetçi olmalarının nedeni sorulan Lissonde, şöyle konuştu: "Hemen şikayet edemedik. Çünkü daha ne olduğunu anlayamamıştık. Erkek arkadaşlarımızla konuştuğumuzda onların tamamen soyunmadıklarını öğrendik. Onlara farklı bir uygulama yapılmış. Türk arkadaşlarımıza sorduğumuzda, onlar da 'bunun normal olmadığını' söyledi. Hepsini bir arada değerlendirdiğimizde, bana yapılanın bir cinsel saldırı olduğu kanaatine vardım. Arkadaşım Zelda'ya da ilk aşamada cinsel saldırı eylemi gerçekleştirildi. Sanıklardan Cafer Aktaş da arkadaşım Zelda’ya masaj yapıp taciz eden kişidir. Şikayetçiyim."

"BU SORULARI SORMAK ZORUNDAYDIK"

Beyanının alınmasının ardından hakim Murat Kara, tercümana, Lissonde'ye iletmesi için, "Bu soruları sormak zorundaydık. Bunları sorduğumuz için kendisini kötü hissettirdiysek özrümüzü bildirin." ifadesini kullandı.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.