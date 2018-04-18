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Karaman merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

operasyonda, 13 kadın hakkında yakalama kararı verilirken, 10 kişi gözaltına alındı.

İHA | 18.04.2018 - 07:12..
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Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün kadın yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 kadın hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Karaman başta olmak üzere Ankara, Antalya ve Kayseri’de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu arada gözaltına alınan bazı kadınların 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra FETÖ’den tutuklanan kişilerin eşleri olduğu öğrenildi.

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