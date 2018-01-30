Karaman merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu

1 Alanya'da tatilciler denize girip güneşlendi Antalya'nın Alanya ilçesinde sıcak ve güneşli havada tatilciler sahile indi. Bazı tatilciler denize girip güneşlenirken, bazıları ise sahil boyunca yürüyüş yaptı.

2 Dışişleri Soçi'ye katılacak terörist için izahat istedi Dışişleri Bakanlığı, terörist Mihraç Ural'ın Soçi Kongresi katılımcıları arasında görülmesi üzerine Rusya Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarından izahat talep etti.

3 Şanlıurfalı anne türkü söyleyerek doğum yaptı Şanlıurfa'da doğum yapan bir anne doğum esnasında "Urfalıyım ezelden" türküsünü söyledi. O anlar kameraya yansıdı.

4 Neymar, Messi ve Ronaldo gibi olmak istiyor PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, tüm futbolcuların Messi ve Ronaldo gibi olabilmek için hayal kurduklarını söyledi.

5 CHP'li başkanın Zeytin Dalı ihaneti Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele veren Türk ordusuna karşı CHP'den çatlak sesler yükseliyor. Kılıçdaroğlu operasyona destek verdiğini söylese de Kilis il başkanı harekata karşı çıktığını açıkladı.

6 Tuz bağımlılığından nasıl kurtuluruz Uzm. Dyt. ve Fitoterapist Gizem Keservuran, tuzun neden tehlikeli olduğundan ve bu bağımlılıktan nasıl kurtulabileceğimizden bahsetti.