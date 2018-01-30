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Karaman merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu

Karaman merkezli Mersin ve Konya’da silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İHA | 30.01.2018 - 17:55..
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Karaman merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaman merkezli Konya ve Mersin’de silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Karaman’da 3, Konya ve Mersin’de 1 olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin adreslere yaptığı baskınlarda 6 ruhsatsız av tüfeği, 70 av fişeği, çok sayıda muhtelif dokümana el konulduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN SORGUSU SÜRÜYOR

Silahlı terör örgütü DEAŞ’a üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerin Karaman İl Jandarma Komutanlığında sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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