Karaman'da 150 keçiyle mağarada mahsur kaldı

Ermenek'in Çamlıca Köyü'nde oturan Hüseyin Duran, yaklaşık 150 keçisiyle birlikte sonbaharda köye yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Sumak Mevkii'ndeki yaylaya gitti.

GIDA ULAŞTIRILAMADI

Havaların soğumasıyla birlikte o bölgede bulunan dağlık arazideki mağaralarda kalmaya başladı. Ailesi de sık sık köyden Duran'a gıda malzemesi götürdü. Ancak geçen çarşamba günü aniden bastıran kar yağışı nedeniyle ailesi, Duran'ın yanına gidemedi. Gıda malzemesi de azalan Duran, 5 gündür dağlık arazideki mağaralarda keçileriyle birlikte mahsur kaldı.

İŞ MAKİNALARI DEVREYE GİRDİ

Bugün Köy Hizmetleri ekipleri Sumak Mevkii'ne giden ve kar nedeniyle kapanan yolun yaklaşık 1 kilometresini iş makinalarıyla açtı. Dağlık arazi olduğu için yolun geri kalan kısmını ise köylüler imkanlarıyla küreklerle karı temizleyerek Duran'ın, mahsur kaldığı yere ulaştı. Ardından Duran ve keçileri köyüne geri getirildi.