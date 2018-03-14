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Karaman'da 2 kişinin üzerinden silah ve uyuşturucu çıktı

Jandarma ekiplerinin Karaman'da gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda iki de ruhsatsız silah ele geçirildi.

İHA | 14.03.2018 - 04:00..
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Karaman'da devriye atan jandarma ekipleri şüphelendikleri ikişiyi çevirmeleri üzerine uyuşturucu ve ruhsatsız silah yakaladılar. Kişilerin evlerinin aranmasında bir silah daha bulunurken, 250 gram kenevir tohumu da bulundu.

Karaman'da 2 kişinin üzerinden silah ve uyuşturucu çıktı

EVDEN KENEVİR TOHUMU VE KUBAR ÇIKTI

18 yaşındaki T.Ş ve 43 yaşındaki B.Ş, isimli kişileri durdurdu. Şahısların yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız vizor marka tabanca ile bu tabancaya ait 157 mermi ele geçirildi.

Bunun üzerine mahkeme kararıyla zanlıların ikametlerinde de narkotik köpeği Paten ve bomba arama köpeği Atlasla arama yapan ekipler burada da 1 adet Baretta marka ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 42 mermi, 7 adet şarjör, 250 gram kenevir tohumu ve 6 gram kubar esrar buldu.

Ele geçirilen tabancalar ile esrar maddesine el konulurken, T.Ş ve B.Ş,gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldı.

Karaman'da 2 kişinin üzerinden silah ve uyuşturucu çıktı


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