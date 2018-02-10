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Karaman'da bir kişi kanlar içinde bulundu

Karaman'da yol ortasında kanlar içerisinde yatar vaziyette bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı.

İHA | 10.02.2018 - 07:47..
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Mahalle sakinleri bir şahsın yol ortasında kanlar içerisinde yattığını görerek durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yüzü kanlar içerisinde olan ve konuşmakta zorluk çeken şahsı Karaman Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri de şahsın kimliği ve bu hale nasıl geldiğini araştırmaya başladı.

Karaman'da bir kişi kanlar içinde bulundu


AYAK BİLEĞİ VE DİZİNDE KIRIK VAR

Ekipler, yaptıkları araştırmada şahsın 45 yaşında Özcan Türkoğlu olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme ekibi ise Türkoğlu’nun bulunduğu yer ile park halindeki otomobilinde inceleme yaptı. Polis, hastanede tedavi altına alınan Türkoğlu’nun sol ayak bileği ile diz kapağında kırık, sol kolunda da ezik bulunması nedeniyle bir aracın çarparak kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karaman'da bir kişi kanlar içinde bulundu


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