Karaman'da çıkan yangında bir kişi tedavi altına alındı

Karaman'da çıkan yangından dumandan etkilenen 30 yaşındaki Seyit S. hastaneye kaldırıldı. Seyit S.'nin uyumasının ardından çıkan yangında can kaybı yaşanmadı.

EV SAHİBİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Akşam evine gelen Seyit S. (30), uyumak için yatak odasındaki karyolaya yattı. Seyit S.’nin uykuya dalmasından kısa bir süre sonra yattığı karyola henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. Biranda alevlerin ortasında kalan Seyit S., kendi çabasıyla evden dışarı çıkarak canını son anda kurtardı.

Evin yandığını gören vatandaşlar ise durumu hemen itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederek büyümeden söndürürken, dumandan etkilenen ev sahibi Seyit S., ise çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



