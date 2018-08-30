Karaman'da çocuk parkına silahlı saldırı: 3 yaralı

Karaman'da çocuk parkında oturan 2'si çocuk 3 kişiye kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce otomobilden pompalı tüfek ile açılan ateş sonucu 16 yaşındaki Mustafa Y., 15 yaşındaki Ali K. ve 20 yaşındaki Faruk Örs yaralandı.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Silah seslerini duyan çevredekiler parktaki yaralıları fark edince sağlık görevlilerine haber verdi.

Ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Y. ile Ali K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.



