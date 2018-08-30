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Karaman'da çocuk parkına silahlı saldırı: 3 yaralı

Karaman'da çocuk parkının yanından geçen bir araçtan ateş açıldı. Parktaki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

DHA | 30.08.2018 - 22:59..
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Karaman'da çocuk parkında oturan 2'si çocuk 3 kişiye kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce otomobilden pompalı tüfek ile açılan ateş sonucu 16 yaşındaki Mustafa Y., 15 yaşındaki Ali K. ve 20 yaşındaki Faruk Örs yaralandı.

Karaman'da çocuk parkına silahlı saldırı: 3 yaralı

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Silah seslerini duyan çevredekiler parktaki yaralıları fark edince sağlık görevlilerine haber verdi.

Ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Y. ile Ali K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Karaman'da çocuk parkına silahlı saldırı: 3 yaralı

Karaman'da çocuk parkına silahlı saldırı: 3 yaralı


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