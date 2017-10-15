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Karaman'da dolandırıcılar sahte kimliklerle yakalandı

Karaman'da kendilerini MİT personeli olarak tanıtan iki dolandırıcı polislerden kaçamadı.

15.10.2017 - 07:56
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Alınan bilgiye göre, kentte esnaflık yapan M.Ş, işyerine gelen C.A. ve G.Y'nin kendilerini MİT görevlisi olarak tanıttıklarını ve uyuşturucu ticareti nedeniyle takip edildiğini, yanlarında getirdikleri uyuşturucu maddeyi işyerinde bulmuş gibi işlem yapabileceklerini söyleyerek kendisinden 25 bin lira istediklerini anlattı.

Karaman'da dolandırıcılar sahte kimliklerle yakalandı

POLİS ŞİKAYET ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

M.Ş'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, söz konusu kişileri takibe aldı.

G.Y'nin kullandığı 33 KHF 08 plakalı aracı kent merkezinde durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada geçersiz ibareli 393 adet 200 avroluk, 182 adet 200 liralık ve 186 adet 50 liralık banknot buldu.

Karaman'da dolandırıcılar sahte kimliklerle yakalandı

Otomobilin bagaj bölümünde ise aynı renk ve model araca ait olduğu tespit edilen ikiz plaka, 2 adet telsiz, değişik isimler adına düzenlenmiş kimlikler, 4 adet cep telefonu, G.Y. adına düzenlenmiş sahte MİT personel kimliği ve sahte TSK personel tanıtma kartıyla araçta takılı halde sesli ve ışıklı ikaz cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.A. ve G.Y. emniyetteki ifadelerinin ardından sevkedildikleri adliyede tutuklandı.

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