Karaman'da eşeğe çarpan motosikletli yaralandı

Ehliyetsiz olan 17 yaşındaki Ali Şamil Çıbık'ın kullandığı plakasız motosiklet, yola çıkan eşeğe karanlığın da etkisiyle çarptı. Kazada, motosikletten fırlayan sürücü Çıbık ile arkasında oturan 15 yaşındaki Fatih Türkmen yaralandı.

2 KİŞİ YARALANDI

Yaralılar, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden 2 yaralı, burada yapılan ilk tedavilerinin ardından Karaman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

EŞEK ÖLDÜ

Çarpma sonucu telef olan eşek ise belediye ekipleri tarafından olay yerinden alınarak, gömüldü.