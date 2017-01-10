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Karaman'da ev yangını: 3 ölü

Karaman'ın Ermenek ilçesinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

AA | 10.01.2017 - 09:14
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Gül Pazar Mahallesi'nde Kemal Sağlam'a (42) ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Karaman'da ev yangını: 3 ölü

BABA VE ÇOCUKLARI HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede büyüyen yangına mahalle sakinleri ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınırken ahşap ev çöktü. Yangında baba Kemal Sağlam ile kızları Zeynep (19) ve Ebru (8) hayatını kaybetti.

Karaman'da ev yangını: 3 ölü

Yangında hayatını kaybeden Zeynep Sağlam'ın liseden geçen yıl mezun olduğu ve üniversite sınavlarına hazırlandığı, annelerinin ise beyin kanaması sonucu 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Karaman'da ev yangını: 3 ölü

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