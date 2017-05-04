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Karaman'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 6 yaralı

Aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

04.05.2017 - 01:47
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Mahmudiye Mahallesi Aziz Tarhan Caddesi'nde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 27 yaşındaki Mehmet Doğan, 24 yaşındaki Yunus Kara, 25 yaşındaki Ali Ünlü, 25 yaşındaki Muhammet Dikkafa, 23 yaşındaki Kamil Ergün ve 23 yaşındaki Kerem Bülbül yaralandı.

Karaman'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 6 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Karaman'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 6 yaralı

Karaman'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 6 yaralı
Karaman'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 6 yaralı

Karaman'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 6 yaralı
Karaman'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 6 yaralı

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