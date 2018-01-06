Karaman'da iki kişi uyuşturucu komasına girdi

22 yaşında H.İ.S. ve 19 yaşındaki M.S., uyuşturucu kullandıktan sonra komaya girdi. Karama'da gerçekleşen olayda, sağlık ekiplerini M.S. aradı.
İKİSİ DE BAYGIN BULUNDU
Uyuşturucu kullandıktan bir süre sonra H.İ.S'nin fenalaşarak yere yığıldığını gören M.S, telefonla 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri söz konusu iki kişiyi baygın halde buldu.
Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan gençlerden H.İ.S'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Sağlık görevlilerinin ihbarı üzerine çalışma yapan polis ekipleri, inşaatta bir miktar esrar ve uyuşturucu hap ele geçirdi.