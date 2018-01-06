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Karaman'da iki kişi uyuşturucu komasına girdi

Karaman'da inşaat halindeki bir binada uyuşturucu komasına giren iki kişi hastaneye kaldırıldı.

AA | 06.01.2018 - 04:59..
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22 yaşında H.İ.S. ve 19 yaşındaki M.S., uyuşturucu kullandıktan sonra komaya girdi. Karama'da gerçekleşen olayda, sağlık ekiplerini M.S. aradı.

Karaman'da iki kişi uyuşturucu komasına girdi

İKİSİ DE BAYGIN BULUNDU

Uyuşturucu kullandıktan bir süre sonra H.İ.S'nin fenalaşarak yere yığıldığını gören M.S, telefonla 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri söz konusu iki kişiyi baygın halde buldu.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan gençlerden H.İ.S'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Sağlık görevlilerinin ihbarı üzerine çalışma yapan polis ekipleri, inşaatta bir miktar esrar ve uyuşturucu hap ele geçirdi.

Karaman'da iki kişi uyuşturucu komasına girdi

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