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karaman'da iş yerinde yangın

Yapı malzemeleri satan bir işyerine ait büro, çıkan yangında alev alev yandı.

04.08.2017 - 03:44
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Mansurdede Mahallesi 143. Sokak'ta bulunan yapı malzemeleri satışı yapan işyerine ait büroda, saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılıp, tüm işyerini sardı. Yangına ilk müdahaleyi çevre sakinleri söndürme tüpleri ve taşıma suyla yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip yangını söndürdü.

karaman'da iş yerinde yangın

Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir kişiye ise olay yerinde hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi.

Büronun kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Karaman'da iş yerinde yangın VİDEO

karaman'da iş yerinde yangın

karaman'da iş yerinde yangın

karaman'da iş yerinde yangın

karaman'da iş yerinde yangın

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