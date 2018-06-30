Karaman’da jandarma aracı kaza yaptı: 2 asker yaralandı

Karaman-Mersin Karayolu Lale köyü yakınlarında meydana gelen olayda, 28 yaşındaki Fırat P., yönetimindeki 70 JAA 042 plakalı resmi jandarma kamyoneti seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole indi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazada, sürücü ile kamyonette bulunan 24 yaşındaki Mustafa Y. yaralandı. Yaralı askerle ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.