Karaman’da jandarma aracı kaza yaptı: 2 asker yaralandı

Konya'da elektrik tellerine konarak alev alan kargaların neden olduğu yangında 130 dekarlık anız tarlası kül oldu.

Kariyerinde Arjantin Milli Takımı'yla 3 final kaybeden Lionel Messi, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'na da son 16 turunda veda etti.

1 Muharrem İnce, CHP'nin İzmir adayı olacak CHP'lilerin istemesine rağmen Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu ile koltuk kavgasına girmemesinin nedenini, Özel Kalem farkıyla öğreniyorsunuz.

2 YKS'ye geç kalanlar Her yıl değişmeyen manzara: Birkaç dakikayla sınava geç kalan ve içeri alınmayan öğrenciler, gözyaşlarına boğuldu.

3 CHP'li Bülent Tezcan: Genel başkan kalır biz gideriz CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edeceğine yönelik iddialara yanıt verdi.

4 CNN Türk canlı yayınında doların durumu sorgulandı 24 Haziran seçimleri geride kaldı; Türkiye ekonomide yeni bir sayfa açıyor. Yeni dönemde Türk lirası da değer kazanacak.

5 Başbakan Yıldırım: Biz dükkanı kapattık Başbakan Yıldırım, TİM Genel Kurulu'nda esprili açıklamalarıyla salondakileri güldürdü.

6 CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun PKK hayranlığı Terörle mücadelede büyük bir kararlılık gösteren Süleyman Soylu'yu hedef alan Bekaroğlu, PKK elebaşı Murat Karayılan'ın daha iyi olduğunu yazdı.